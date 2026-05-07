Kuzey Kore'den nükleer açıklaması: Hiçbir şartta anlaşmaya bağlı değiliz

Uyguladığı nükleer programlarla dikkat çeken Kuzey Kore, eleştirilerin de odağı haline geldi.

Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, 11’inci Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı’nda ülkesinin nükleer güç konumunun eleştirilmesine sert tepki gösterdi.

"ABD VE UYDUSU OLAN BAZI ÜLKELER KONFERANSIN ATMOSFERİNİ ZEDELEMEKTEDİR"

Yayınladığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore’nin NPT’den 2003 yılında çekildiğini hatırlatan Kim, "ABD ve uydusu olan bazı ülkeler antlaşmanın dışında yer alan ve nükleer silah sahibi bir devlet olan Kuzey Kore’nin mevcut konumunu ve egemenlik haklarını kullanmasını mesnetsiz bir şekilde sorun haline getirerek konferansın atmosferini zedelemektedir." dedi.

"UTANMAZCA EYLEMLERİNİ KINIYOR VE REDDEDİYORUM"

NPT Gözden Geçirme Konferansı’nın ABD ve Batılı güçlerin sinsi siyasi girişimleri doğrultusunda asıl misyonunu kaybettiğini öne süren Kim, "NPT Gözden Geçirme Konferansı egemen devletlere yönelik kötü niyetli bir suçlama yeri haline dönüşmektedir. Nükleer silahların küresel yayılımını önlemeye dönük çabaların zayıflamasının temel nedeni budur." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore’nin nükleer silahlara erişiminin tamamen yasal olduğunu öne süren Kim, "Ülkemizin nükleer silahlara yasal yollardan ve haklı bir şekilde erişmesini ve egemen bir devlet olarak savunma haklarını kullanmasını sorun haline getiren, ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin eşkıyaca ve utanmazca eylemlerini en güçlü ifadelerle kınıyor ve reddediyorum." dedi.

"NPT'YE ANLAŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ YOK"

Kuzey Kore’nin NPT’nin 10’uncu maddesi uyarınca anlaşmadan çekilme hakkını kullandığının altını çizen Kim, "Ülkemizi antlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlayan ABD ve Batılı ülkelerin bu yanlış davranışı, antlaşmanın ruhunun pervasızca ihlali ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerinin tamamen hiçe sayılmasıdır." dedi.

Kuzey Kore’nin yasal olarak çekildiği bir anlaşmanın yükümlülüklerine uyma zorunluluğunun bulunmadığını hatırlatan Kim, "NPT'nin sağlamlığı ve yasallığı, antlaşma dışında yer alan egemen bir devletin haklarını kullanmasıyla değil, aksine antlaşmanın doğasını ve uygulanma şeklini keyfi bir şekilde suistimal eden, ABD'nin de dahil olduğu bazı antlaşma üyesi devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle içeriden aşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

KİM'DEN NPT'YE ÜYE DEVLETLERE ÇAĞRI

NPT’ye taraf bazı devletlerin nükleer silahsızlanma yükümlülüklerini ihmal ettiğini hatırlatan Kim, "Nükleer güç olmayan devletlere ‘genişletilmiş caydırıcılık’ teklifinde bulunmak ve nükleer denizaltı teknolojisi transferi yapmak gibi yayılmacı eylemlerde bulunan ABD ve bazı ülkelerin yükümlülük ihlallerini düzeltmek, NPT'nin ana dayanağı, mevcut gözden geçirme konferansının ana gündem maddesi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"KUZEY KORE HİÇBİR ŞARTTA NPT'YE BAĞLI DEĞİLDİR"

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Kim, "Kuzey Kore’nin nükleer silah sahibi devlet konumu, dışarıdan gelen söylemlere veya tek taraflı arzulara göre değişmez. Bir kez daha açıklığa kavuşturmak gerekir ki, Kuzey Kore hiçbir şartta NPT'ye bağlı değildir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin nükleer bir güç olarak uluslararası barış ve istikrara katkı sağlayacağını kaydeden Kim, "Kuzey Kore, ülkenin nükleer güç politikasını güvence altına alan yasal yükümlülükleri doğrultusunda uluslararası barış ve güvenliği sağlama ve küresel stratejik istikrarı geliştirme yönündeki uluslararası çabalara olumlu bir katkı sağlayacaktır." dedi.

NPT KONFERANSI 27 NİSAN'DA BAŞLAMIŞTI

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 27 Nisan’da başlayan ve 22 Mayıs’a kadar sürecek olan 11’inci NPT Gözden Geçirme Konferansı, 1968’de kabul edilen NPT’nin ne kadar iyi bir şekilde uygulandığını değerlendirmeyi amaçlıyor. Nükleer silahsızlanma, yayılmanın önlenmesi ve barışçıl kullanım konularının ele alındığı gözden geçirme konferansları 5 yılda bir yapılıyor.