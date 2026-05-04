Kuzey Marmara Otoyolu'nda duvara çarpan araç kağıt gibi ezildi: Sürücü can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit T3 Tüneli Ankara istikametinde B.D. yönetimindeki 81 ACM 376 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Araç önce bariyerlere çarptı, çarpmanın etkisiyle bariyerleri yerinden söktükten sonra tünel girişindeki duvara savruldu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.