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KYK borçlarına af yolda

Yeni yılda yapılacak düzenlemeyle birlikte faizlerin silinmesi ve taksit sayısının artırılması bekleniyor.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 09:50..
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KYK borçlarına af yolda

Üniversite döneminde devletten alınan öğrenim kredisinin geri ödemeler, birçok gencin sorunu haline geldi. Üniversite bittikten sonra hemen iş bulamayan gençler, borçlu duruma düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından yaklaşık 5 milyon öğrencinin sorununun çözülmesi için düğmeye basıldı.

FAİZLER SİLİNECEK

Yeni yılda Meclis'e gelmesi planlanan düzenlemeyle birlikte; ana borcun kalacağı, ancak neredeyse 2 katı oranında yükselen faizlerin silinmesi gündemde.

TAKSİT SAYISI ARTACAK

Aynı düzenlemeyle, taksit sayısının artırılarak gençlerin ödeme yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

İŞ BULAMADIYSAN ERTELE

Üniversitenin ardından hemen iş bulamayan gençlere de KYK ödemesini erteleme seçeneği sunulacak.

BORÇ NASIL SİLİNİR

Öğrenim kredisi kullanan kişiler, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alırsa, borcunun tamamı siliniyor.

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