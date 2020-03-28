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KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti

Yurt dışından geldikten sonra KYK yurduna yerleştirilen 2 genç sosyal medyadan canlı yaparken odada bulunan ve görüntüsü olmayan üçüncü kişi devlete küfür etme küstahlığında bulundu.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 10:43..
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Türkiye, koronavirüs salgınının ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarını uçaklarla tahliye etti.

Dünyada birçok ülke, vatandaşlarını para karşılığında tahliye ederken Türkiye bu işlemlerden ücret bile almadı.

Yurt dışından getirilenler KYK yurtlarında karantina altına alındı.

KYK yurtlarına yerleştirilen 3 öğrenci, sosyal medyadan canlı yayına başladı.

Kamerada gözüken iki genç konuşurken odada bulunan üçüncü öğrenci araya girdi ve devlete ağır bir küfür etti: "Çünkü Türkiye gibi o.... çocuğu gibi bir devlette okul okumuyoruz."

KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti VİDEO

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler artmaya başladı.

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