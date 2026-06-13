Kylian Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgüler

Fransa Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi N'Golo Kante, ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

35 yaşındaki N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı ile beşinci büyük turnuvasını yaşamaya hazırlanıyor.

Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, L'Equipe'e verdiği röportajda Kante için de övgü dolu sözler kullandı.

"DOĞRU KOŞUYOR"

Takım arkadaşının kalitesinden söz eden Mbappe, "O hala burada, inanılmaz! 'NG' çok nadir görülen bir çekingenliğe sahip. Gerçekten çok nadir! Ama aynı zamanda milli takımda kendine bir sığınak buldu. Sahada dört kişilik oynuyor. İnsanlar onun sadece koştuğunu düşünüyor. Ama mesele sadece bu değil. Evet, çok koşuyor ama doğru koşuyor." dedi.

"OYUNU ÇOK İYİ OKUYOR"

Mbappe sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir top kazanamadan koşan oyuncular tanıyorum. O ise koşuyor ve oyunu çok iyi okuyor. Futbol zekası sayesinde her şeyi önceden sezebiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Yıllar geçiyor ama oyununda yaşlanma belirtisi görmüyorum. 64 yaşında emeklilikten korkmuyor, diye şaka yapıyorum. O biraz daha devam edebilir.”