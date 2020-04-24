Kylie Jenner: Karantinada çok değiştim

Servetini kendi yapan en genç milyarder unvanlı Kylie Jenner, sosyal medyadan verdiği "Evde kalın" mesajlarına rağmen geçtiğimiz gün makyajsız ve yalın ayak objektiflere takılmıştı.

NE MASKE VAR NE ELDİVEN

Ancak 22 yaşındaki yıldız alışılmışın dışındaki bu bakımsız görüntüsüyle değil maske ve eldiven takmamasıyla gündeme gelmişti.

Eleştirilerin hedefi olan Jenner, sosyal izolasyon sürecindeki yeni hobisini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Kendini bahçe işlerine veren Jenner, hayranlarıyla Calabasas Kaliforniya’daki evinin bahçesinin görüntüsünü paylaştı.

"ASLA YAPMAZDIM"

“Karantina normalde asla yapmayacağım şeyleri yaptırıyor” diyen Kylie Jenner, "Her zaman bir bahçem olsun istemiştim” dedi.