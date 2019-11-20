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Kylie Jenner şirketinin yüzde 51’ini sattı

Kylie Jenner artık Kylie Cosmetics'in sahibi değil çünkü; %51'lik hissesini birçok kozmetik markasını bünyesinde bulunduran Coty isimli firmaya 600 milyon dolara sattı.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 07:09..
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En Genç milyarder Kylie Jenner'dan herkesi şaşırtan karar. Kylie, bundan sonra, Coverlgirl, Clairol ve Gucci’nin güzellik markasının da içinde bulunduğu Coty’ye 600 milyon dolar karşılığında sattığı şirketinin sadece kreatif direktörlüğünü yapacak.

SATIŞLAR DURDU

Ünlü iş kadınının 1.2 milyar dolarlık güzellik markasını neden sattığı henüz bilinmiyor. Medyada çıkan bir kısım haberlere göre şirketini daha global hale getirmek için sattığı söylense de, çoğunluk son zamanlarda satışların durduğunu ve eskiye göre bir alım olmadığını söylüyor.

Kylie Jenner şirketinin yüzde 51’ini sattı

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