Kylie Jenner tatilde! Bikinili pozları gündem oldu

28 yaşındaki reality şov yıldızı ve kozmetik devi Kendall Jenner, tatile çıktı.

Dünyaca ünlü isim, plaj gününde tercih ettiği iddialı bikiniyle fit fiziğini sergiledi.

Batı Hint Adaları’ndaki tatili boyunca cesur kombinleriyle gündem olan Jenner, bu kez metalik parlak pembe ip bikinisiyle görüntülendi.

BİKİNİSİ GÜNDEM OLDU

Uzun koyu saçlarını geriye toplayan Jenner, beyaz bikinili bir arkadaşı kendisinin fotoğraflarını çekerken plajda peş peşe iddialı pozlar verdi.

Jenner, aynı gün sosyal medya hesabından beyaz, sırt ve yan dekolteli bir elbiseyle çekilen fotoğraflarını da paylaştı. Elbiseli pozlarını da “Gün batımını seviyorum” notunu düştü.