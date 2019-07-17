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Kylie Jenner tatilde

Arkadaşları ve kızı Stormi ile birlikte özel jetiyle gittiği Turks&Caicos Adaları’nda lüks tatil yapan en genç milyarder Kylie Jenner'ın tatil masrafı dudak uçuklattı.

Haber Merkezi | 17.07.2019 - 07:16..
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Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, servetini yemekten çekinmiyor. 21 yaşındaki bir çocuk annesi Jenner, son birkaç gündür arkadaşlarını ağırladığı lüks tatille gündeme geliyor.

Kylie Jenner tatilde

Jenner, kendi adını taşıyan ve servetini borçlu olduğu kozmetik markasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için Turks and Caicos adalarında bir tatil organize etti.

YAKIN ARKADAŞLAR BULUŞTU

Üzerinde kendi kozmetik firmasının adı yazılı olan beyaz- pembe bir özel uçakla yola çıkan Jenner'ın yanında en yakın arkadaşları Anastasia Karanikolaou, Sofia Richie, Victoria Villarroel, Yris Palmer, Tiffany Sorya, Ariel Tejada ve Amber Asaly de vardı.

ÇOCUĞUNU DA YANINA ALDI

Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi'yi de yanında götürdü.

TATİLİN MALİYETİ

ABD basınında Jenner'ın bu lüks tatil için 300 bin ile 500 bin dolar harcadığı ileri sürülüyor. 15 yaşından bu yana ailesinden para almadığını söyleyen Kylie Jenner'ın 900 milyon dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Kylie Jenner tatilde

Arkadaşları ve kızı Stormi ile birlikte özel jetiyle gittiği Turks&Caicos Adaları’nda lüks tatil yapan en genç milyarder Kylie Jenner,Kylie Jenner tatilde

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