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Lady Gaga küfür etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, dayanamadı, sahneden küfürü bastı.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 06:27..
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A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) adlı filmdeki rol arkadaşı Bradley Cooper, sevgilisi Irina Shayk'tan ayrılınca bütün gözler Lady Gaga'ya çevrildi.

Lady Gaga küfür etti

SET AŞKI İDDİASI

Bunun nedeni ise Lady Gaga ile Cooper'ın Oscar töreninde sergiledikleri performans. Film çekimleri sırasında Lady Gaga ile Bradley Cooper arasında bir yakınlaşma olduğu ve bunun da Oscar törenindeki performanslarına yansıdığı uzun süre konuşuldu.O geceden kısa bir süre önce de Lady Gaga'nın nişanlısı Christian Carino'dan ayrılması set aşkı iddialarını iyice güçlendirdi.

IRİNA'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Lady Gaga, Oscar töreninde sahnede olup bitenlerin tamamen gösterinin bir parçası olduğunu söylese de Cooper'ın birlikte olduğu Rus model Irina Shayk'ın sosyal medyada Lady Gaga'yı takipten çıkması akıllardaki soru işaretlerini artırdı.

LADY GAGA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sonunda geçtiğimiz hafta bir kız çocukları olan Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrıldığı duyuruldu. İşte o andan itibaren gözler yine Lady Gaga'ya çevrildi.

Ünlü şarkıcı önceki gece Las Vegas'da bir konser verdi. Şarkı aralarında bazı dinleyiciler Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu.

ŞARKIYA BAŞLAMADAN KÜFÜR ETTİ

Bunun üzerine Lady Gaga öfkesine hakim olamayarak tam da Oscar töreni gecesi Bradley Cooper ile seslendirdiği Shallow şarkısına başlamadan önce hayranlarına küfür içeren bir cevap verdi.

"YA KİBAR OL YA DA..."

Lady Gaga şarkısına başlamadan önce "Ya kibar olun ya da ... gidin" diye seslendi.

Irina Shayk ile Bradley Cooper, dört yıldır birlikte. Çiftin Lea De Seine Shayk Cooper adlı bir kızı bulunuyor.

Lady Gaga küfür etti

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