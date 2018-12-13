Lais Ribeiro Meksika sahillerinde

Victoria's Secret meleklerinden Brezilyalı güzel Lais Ribeiro, arkadaşlarıyla Meksika'da tatil yapıyor. 28 yaşındaki Ribeiro, Tulum'da yakın arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

GÜNEŞLENDİKTEN SONRA YÜZDÜ

Brezilyalı güzel, bol bol güneşlendi, sıcaktan bunaldığı anlarda ise kendini okyanusun serin sularına bıraktı.

Siyah üçgen bikinisi içinde kusursuz fiziğini gözler önüne seren Riberio, dalgalara rağmen numaralı gözlüklerine sahip çıkmayı başardı.

SOSYAL MEDYASINDAN FOTOĞRAFLAR YAYINLADI

Lais Ribeiro, Instagram'daki 2 milyon takipçisini de unutmadı ve zaman zaman Tulum'dan paylaşımlar yaptı. 184 cm. boyundaki Riberio, dünyaca ünlü markalar ve tasarımcılar için podyuma çıktı. Bir çocuk annesi olan güzel, 2015'ten beri Victoria's Secret için podyuma çıkıyor.

Güzel model, eylül ayından beri NBA oyuncusu Joakim Noah ile aşk yaşıyor.