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Lais Ribeiro Meksika sahillerinde

Victoria's Secret için podyuma çıkan model Lais Ribeiro, Meksika'da görüntülendi.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 14:03..
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Victoria's Secret meleklerinden Brezilyalı güzel Lais Ribeiro, arkadaşlarıyla Meksika'da tatil yapıyor. 28 yaşındaki Ribeiro, Tulum'da yakın arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

Lais Ribeiro Meksika sahillerinde

GÜNEŞLENDİKTEN SONRA YÜZDÜ

Brezilyalı güzel, bol bol güneşlendi, sıcaktan bunaldığı anlarda ise kendini okyanusun serin sularına bıraktı.

Lais Ribeiro Meksika sahillerinde

Siyah üçgen bikinisi içinde kusursuz fiziğini gözler önüne seren Riberio, dalgalara rağmen numaralı gözlüklerine sahip çıkmayı başardı.

Lais Ribeiro Meksika sahillerinde

SOSYAL MEDYASINDAN FOTOĞRAFLAR YAYINLADI

 

Lais Ribeiro, Instagram'daki 2 milyon takipçisini de unutmadı ve zaman zaman Tulum'dan paylaşımlar yaptı. 184 cm. boyundaki Riberio, dünyaca ünlü markalar ve tasarımcılar için podyuma çıktı. Bir çocuk annesi olan güzel, 2015'ten beri Victoria's Secret için podyuma çıkıyor.

Güzel model, eylül ayından beri NBA oyuncusu Joakim Noah ile aşk yaşıyor.

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