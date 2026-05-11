Lamborghini Fenomeno Roadster tanıtıldı: İşte özellikleri

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, sınırlı üretim serisine bir yenisini daha ekleyerek Fenomeno Roadster modelini otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Revuelto modelinin amiral gemisi altyapısı üzerine kurulan bu özel araç, hibrit V12 motorun gücünü açık havada kesintisiz deneyimleme imkanı veriyor.

SADECE 15 ADET ÜRETİLECEK

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve coupe versiyonu 29 adetle sınırlandırılan Fenomeno modelinin Roadster kardeşi, dünya genelinde yalnızca 15 şanslı müşteriye ulaşacak.

Otomobilin ağırlıklı olarak mavi renkteki dış tasarımı 1968 model Miura Roadster'a saygı duruşunda bulunurken, dikkat çekici kırmızı detaylar ise markanın köklerinin bulunduğu Bologna şehrini temsil ediyor.

TARİHİN EN GÜÇLÜ LAMBORGHINI ROADSTER'I

Atmosferik 6,5 litrelik V12 motora eşlik eden üç adet elektromotor sayesinde araç tam 1.080 beygir güç üretiyor.

Geliştirilen bu muazzam şarj edilebilir hibrit güç ünitesi, Fenomeno Roadster modeline tarihin en güçlü açık tavanlı Lamborghini'si ünvanını kazandırıyor.

Aracın tavanının olmamasına rağmen mühendisler, entegre karbon spoylere sahip yeni ön cam tasarımı sayesinde coupe versiyonuna eş değer bir aerodinamik verimlilik sağlandığını belirtiyor.

Üstün özelliklerle donatılan otomobil 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,4 saniyede ulaşırken, 340 km/s barajını aşan maksimum hızıyla sınırları zorluyor.

Agresif hatları bozmamak adına aracın viraj demirleri karbon koltuk yapılarının altına büyük bir ustalıkla gizlenmiş durumda.

Önlerde 21, arkalarda ise 22 inçlik jantlara sahip olan roadster, fiyatı henüz açıklanmasa da standart Revuelto'dan çok daha yüksek bir etiketle yollara çıkmaya hazırlanıyor.