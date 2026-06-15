Lamborghini Revuelto SV yıl sonuna doğru geliyor: İşte özellikleri

Yaklaşık iki yıldır piyasada olan Lamborghini Revuelto modeli için heyecan verici yeni iddialar gündeme gelmeye başladı.

Söylentilere göre şirket, performans sınırlarını zorlayacak yeni Revuelto SV modelini 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde sergileyecek.

YENİ LAMBORGHINI REVUELTO SV NE ZAMAN TANITILACAK

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni süper otomobil için bu ay içinde özel bir gösterim yapılması planlanıyor.

Aracın halka açık resmi lansmanının ise Monterey Car Week kapsamındaki The Quail etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PERFORMANS VE TASARIM DETAYLARI

Yeni Revuelto SV, pist kullanımında çok daha yetenekli olmasını sağlayacak bir dizi aerodinamik güncelleme ile gelecek.

Araçta sabit arka spoiler, yüksek yere basma kuvveti odaklı aero paket, güncellenmiş tamponlar ve elden geçirilmiş süspansiyon ayarları yer alacak.

Mevcut modelde bulunan 6,5 litrelik hibrit V12 motor halihazırda 1.001 beygir güç ürettiği için güç tarafında büyük bir artış öngörülmüyor.

Ancak İtalya'da test edilirken görüntülenen prototipler, aracın mevcut modele kıyasla mekanik yükseltmelerle çok daha atak olacağını gösteriyor.