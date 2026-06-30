Lamborghini Urus'un en güçlü versiyonu geliyor: İşte özellikleri

Piyasaya sürüldüğü 2018 yılından bu yana sürekli güçlenen Lamborghini Urus, nihai formuna kavuşmak için gün sayıyor.

İtalyan üretici, efsanevi SUV modelinin SE Performante takısını alması beklenen en güçlü versiyonu için ilk ipucu görsellerini yayınladı.

HİBRİT MOTORLA PERFORMANS ZİRVEYE ÇIKIYOR

Şarj edilebilir hibrit bir yapıya sahip olacak yeni modelin kaputunun altında, elektromotor ile eşleştirilmiş 4.0 litrelik bir V8 motor görev yapacak.

Standart SE versiyonunda 800 beygir güç ve 950 Nm tork üreten bu motor kombinasyonunun, Performante donanımıyla çok daha yüksek performans değerlerine ulaşacağı belirtiliyor.

Geliştirilen güç artışıyla birlikte markanın, Urus'un 0-100 km/s hızlanma süresini 3.4 saniyenin altına indirmeyi amaçladığı biliniyor.

Paylaşılan ipucu fotoğrafında göze çarpan yeni tavan spoyleri, araçta ciddi bir aerodinamik optimizasyon ve hafifletme çalışması yapıldığını kanıtlıyor.

RESMİ TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Yeni aerodinamik unsurlarla donatılan bu güçlü İtalyan SUV modeline dair tüm soru işaretleri yakında ortadan kalkacak.

Bu olağanüstü aracın tüm resmi detaylarını ve teknik verilerini 1 Temmuz tarihinde öğrenme fırsatı bulacağız.