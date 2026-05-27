Laos'ta define aradıkları mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i kurtarıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta define aramak ve avlanmak amacıyla bir mağaraya giren grup, beklenmedik şekilde yükselen su seviyeleri nedeniyle içeride mahsur kaldı. 20 Mayıs’tan bu yana süren olay, bölgeyi geniş çaplı bir kurtarma operasyonuna sahne yaptı.

KURTARMA EKİPLERİ ZORLU ŞARTLARLA MÜCADELE ETTİ

Laos ve Tayland’dan gelen arama kurtarma ekipleri, mağarada günler süren yoğun bir çalışma yürüttü. Dar geçitler, yüksek su seviyesi ve çamurlu zemin ekiplerin ilerlemesini zorlaştırırken, bazı bölümlerde yalnızca sürünerek ilerlenebildi.

Operasyonda yüksek kapasiteli su pompalarıyla mağara içindeki su tahliye edilmeye çalışıldı, kritik noktalarda ise halat destekli geçiş sistemleri kullanıldı.

5 KİŞİYE ULAŞILDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’ine sağ olarak ulaşıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kişilere yiyecek ve temel sağlık desteği sağlandı. Kurtarma ekipleri, uzun süren operasyonun ardından sahada sevinç yaşadı.

2 KİŞİ İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Yetkililer, mağarada halen kayıp olan 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve suyla dolan dar geçitlerin arama faaliyetlerini güçleştirdiği belirtildi.

UZMAN DALGIÇ EKİPLER DE OPERASYONDA

Kurtarma çalışmalarına Tayland’dan gelen 24 kişilik uzman mağara dalgıç ekibi de katıldı. Ekibin, 2018’de dünya gündemine oturan “Tham Luang Mağarası” kurtarma operasyonunda görev almış deneyimli personelden oluştuğu aktarıldı.

Ekipler, mağarada bazı geçitlerin 50 santimetreye kadar daraldığını, bunun da operasyonu son derece riskli hale getirdiğini ifade etti.

FELAKETE DÖNEN ALTIN ARAYIŞI

İlk belirlemelere göre grubun mağaraya altın aramak ve avlanmak amacıyla girdiği, ancak ani su baskını nedeniyle çıkış yolunu kaybettikleri öğrenildi. Bir kişinin yüzerek mağaradan çıkmayı başardığı, diğerlerinin ise içeride mahsur kaldığı bildirildi.