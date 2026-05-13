Lassa ateşi nedir, belirtileri nelerdir? Lassa ateşi nasıl geçer?

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği ifade edildi.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Peki, Lassa ateşi nasıl anlaşılır? Lassa ateşi belirtileri nelerdir? Lassa ateşi nasıl geçer? İşte bilgiler...

LASSA ATEŞİ NASIL ANLAŞILIR

Lassa ateşi, Batı Afrika’da görülen ve bir virüsün neden olduğu ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır.

Hastalık genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş yiyecekler, yüzeyler ya da eşyalar yoluyla bulaşır.

İnsandan insana da kan, tükürük, kusmuk gibi vücut sıvılarıyla temas sonucu geçebilir.

LASSA ATEŞİ BELİRTİLERİ

Yüksek ateş

Şiddetli halsizlik ve yorgunluk

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Boğaz ağrısı

Bulantı ve kusma

Karın ağrısı

İshal

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Yüzde şişlik

Öksürük

Düşük tansiyon

Burun, diş eti veya iç organlardan kanama

Bilinç bulanıklığı veya nöbet

LASSA ATEŞİ NASIL GEÇER

En sık kullanılan ilaç Ribavirin'dir. Bu ilaç özellikle hastalığın erken döneminde başlanırsa daha etkili olabilir.

Hastanın durumuna göre:

Serum ve sıvı desteği

Ateş kontrolü

Oksijen tedavisi

Tansiyon takibi

Kanama kontrolü

Elektrolit dengesi

Gerekirse yoğun bakım desteği uygulanır.