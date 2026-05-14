Lastik üreticisi devi binlerce lastiği geri çağırıyor: Kazaya sebep olabilir

Dünyaca ünlü lastik üreticisi Goodyear, Eagle F1 SuperSport serisindeki bazı yüksek hızlı lastikler için geri çağırma kararı aldı.

Üretici tarafından yapılan açıklamada, belirli DOT kodlarına sahip ürünlerin yüksek hız testlerinde yasal standartları tam olarak karşılamadığı bildirildi.

Şirket, lastik sırtında deformasyon veya sırt tacının kopması riskine dikkat çekerken, bu durumun sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Geri çağırmadan 1DM5V JACR 2224, 3625 ve 3725 kodlu 255/35ZR20 (97Y) lastiklerle birlikte, 1DMKX JD1R 2324 ve 3525 kodlu 305/30ZR21 104Y Eagle F1 SuperSport XL modelleri etkileniyor.

DEĞİŞİMLER TAMAMEN ÜCRETSİZ YAPILACAK

Eğer aracınızdaki lastikler bu kodları taşıyorsa, sürüş güvenliğiniz için derhal yetkili uzman satıcınızla iletişime geçmeniz gerekiyor.

Goodyear, kusurlu ürünlerin yetkili bayilerde ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

Soru ve detaylı bilgi için kullanıcılar kundendienst@goodyear.com e-posta adresi üzerinden Goodyear Teknik Müşteri Hizmetleri ile doğrudan temas kurabilecek.