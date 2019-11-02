taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde eski lideri Bağdadi'yi öldürmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

AA | 02.11.2019 - 05:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Rus "Rossiya 24" kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ORDUMUZ İLAVE BİLGİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor." ifadelerini kullandı.

"DOĞUMUNU SAĞLADIKLARI BİRİNİ ORTADAN KALDIRDILAR"

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşananlara atıf yapan Lavrov, "DEAŞ, Irak'taki yasa dışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve Amerikalıların hapishanelerdeki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa." şeklinde konuştu.

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

50
Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

11
ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

27
Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

4
Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

1
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

2
Muş'ta 21 ayrı suçtan cezası bulunan bir kişi yakalandı

Muş'ta 21 ayrı suçtan cezası bulunan bir kişi yakalandı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir