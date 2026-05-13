Lazio'yu yenen Inter, İtalya Kupası'nı kazandı

Lazio ile Inter, İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaştı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Lazio'da Marusic topu kendi ağlarına gönderdi ve Inter 1-0 öne geçti.

35. dakikada Lautaro Martinez defansta yapılan hatayı affetmedi ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Inter üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Inter 2-0 üstünlükle mücadeleden galip ayrıldı.

ŞAMPİYON INTER

İtalya Kupası finalinde Inter, Lazio'yu devirerek şampiyonluğa ulaştı.

Müzesindeki toplam İtalya Kupası sayısını 10'a yükselten Milano ekibi, Serie A şampiyonluğunun ardından 2025-2026 sezonunu çifte kupayla tamamlamayı başardı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter'de 8. kupasını kazandı.

INTER, İTALYA'DA SEZONU ÇİFT KUPAYLA KAPATTI

İtalya Serie A'da bitime haftalar kala 21. şampiyonluğunu ilan eden Inter, bu zaferle birlikte yerel düzeyde alınabilecek en büyük iki kupayı birden kazanarak çifte zafer yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DE 8. KUPASINI KAZANDI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu akşamki İtalya Kupası şampiyonluğuyla birlikte kariyerindeki toplam 9, Inter ile 8. resmi kupasına ulaşmış oldu.

2017-2021 yılları arasında 4 sezon boyunca formasını giydiği Milan takımıyla hiçbir kupa kazanamayan Hakan, 2021 yazında transfer olduğu Inter'de 8 kez kupa kazandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile kazandığı kupalar;

İtalya Serie A Şampiyonluğu: 2 Kez (2023-24, 2025-26)

İtalya Kupası (Coppa Italia): 3 Kez (2021-22, 2022-23 ve bu akşam oynanan 2025-26)

İtalya Süper Kupası (Supercoppa): 3 Kez (2021-22, 2022-23, 2023-24)