Lazkiye plajında eğlenen Suriyeliler

Suriye, 8 yıl boyunca iç savaş yaşadı. Rejim lideri Beşar Esad, koltukta kalmaya devam etti. Bu savaş sırasında milyonlarca insan hayatını kaybetti ya da göç etti.

Suriye bu savaşta adeta yıkıldı. Birçok şehir, feci bir görünüme kavuştu.

Ancak bazı yerlerdeki görüntüler şaşırtıyor. Bu yerlerden birisi de Lazkiye.

Lazkiye, Akdeniz'e kıyısı olan bir şehir. Plajlarda Suriyeliler denize girerek, nargile içerek tatil yapıyor. Görüntüleri izleyen bir kişi, buranın Suriye olduğunu bilgisine sahip değilse, neresi olduğuna dair tahminde bulunması çok zor.

Suriye'de Lazkiye plajı görenleri şaşırtıyor VİDEO

"YENİDEN GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Plajda vakit geçiren bir Suriyeli kadın, "Barbarlar Suriye'yi yok etmek istedi. Ama biz yaşıyoruz. Suriye'yi yeniden inşa ediyoruz. Ve yeniden güçlü Suriye olacağız." dedi.