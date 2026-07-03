Leandro Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket

Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, bir transferde daha sona yaklaştı.

UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYORDU

Transfer dönemi başladığından beri Beşiktaş'ın en çok istediği isimlerden biri olan Leandro Trossard için uzun süredir temaslar devam ediyor.

Son gelen bilgilere göre, Beşiktaş, Belçikalı yıldızın transferini sonuçlandırmak amacıyla oyuncuya üç yıllık sözleşme ve sezon başına 7 milyon euro net maaş içeren resmi teklif sundu. Ancak görüşmelerde henüz tam anlaşma sağlanabilmiş değil.

Alınan bilgilere göre Trossard'ın temsilcileri, Beşiktaş yönetimine yeni bir karşı teklif iletti. Oyuncu cephesi, dört yıllık kontrat ve yıllık 10 milyon euro net ücret talebinde bulundu.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki maaş ve sözleşme süresi konusundaki farklılıkların giderilmesi için pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin, deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına hem futbolcunun temsilcileriyle hem de kulübüyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, mali şartlarda ortak noktaya ulaşılması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ

Teknik heyetin de Trossard'ı yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü ve süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Belçikalı yıldız, sosyal medyada kendisine gelen, "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Bu hamle, transfer iddialarını da güçlendirdi.