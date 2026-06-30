LeBron James'ten ayrılık kararı!

NBA efsanesi LeBron James, kariyeri başka bir takımda sürdürecek.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı ve NBA'in resmi sitesinde yer alan habere göre 41 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Lakers ile devam etmeme kararı aldı.

Söz konusu kararın LeBron'ın da bağlı olduğu menajerlik şirketi olan Klutch Sports CEO'su Rich Paul tarafından doğrulandığı ifade edildi.

Rich Paul, Klutch Sports'u LeBron James'in katkılarıyla kurmuştu.

WARRIORS İDDİASI

Yıldız isim için Golden State Warriors'ın ismi ciddi şekilde geçiyor.

Warriors'ın Stephen Curry, Anthony Davis ve LeBron James ile bir üçlü kurabileceği iddia ediliyor.

KARİYERİ

2003 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından ilk sıradan seçilen LeBron James, 2010'da Miami Heat'in yolunu tuttu.

Heat formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan LeBron, Cavs'a geri döndü ve 1 şampiyonluk da burada yaşadı.

2018'de Los Angeles Lakers'ın yolunu tutan LeBron James, pandemi sezonunda takımını mutlu sona ulaştırdı.

NBA tarihinde 30.000 sayı, 10.000 ribaund ve 10.000 asist kaydeden tek isim olan ABD'li oyuncu, kazandığı şampiyonluklar ve MVP ödüllerinin yanı sıra 2005 ile 2025 yılları arasında NBA All-Star'da forma giydi.

2006, 2008-18 ve 2020 yıllarında NBA Yılın Beşi'ne seçilen James, 1 kez sayı 1 kez ise asist krallığı yaşadı.