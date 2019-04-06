taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Lenovo dikey katlanabilen bir telefon patenti aldı

Lenovo’nun, şimdiye kadar gördüğümüz yatay katlanabilir telefonların aksine, dikey olarak katlanıp açılabilen yeni bir patenti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 10:50..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefon sektöründe gözler bir anda katlanabilir telefonlara çevrildi. Samsung Galaxy Fold ile başlayan katlanabilir telefonlar, Huawei Mate X ile devam etti. Xiaomi’nin de kendi katlanabilir telefonunu çok yakında tanıtacağı biliniyor.

Bütün bu haberleri ilgiyle takip ederken, Lenovo’nun dikey bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan aşağıdaki patent görüntülerine göre Lenovo’nun dikey katlanabilen kompakt bir telefon üzerinde çalıştığı görülüyor.

lenovo

DİKEY KATLANIYOR

Patent görüntülerine göre oldukça dar ve uzun bir tasarıma sahip olacak telefon, dikey olarak katlandığında arkada kalan küçük bir kısım da ekran olarak kullanılabilecek. Şirket patent görüntüleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, gelecekte böyle bir telefonun üretilip üretilmeyeceği bilinmiyor.

Patent görüntülerinden yola çıkarak, LetsGoDigital tarafından tasarlanan örnek telefona aşağıdan göz atabilirsiniz.

lenpvp

 

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un da yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Ayrıca Huawei'den yapılan açıklamaya göre gelecekte üretecekleri iki üst düzey akıllı telefondan bir tanesi katlanabilir telefon olacak. Öyle görünüyor ki akıllı telefon üreticileri tasarımlarıyla bizi şaşırtmaya devam edecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

54
Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

222
Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

51
Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

36
CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

143
Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'de

Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'de

49
Atatürk Havalimanı'na gözyaşlarıyla veda

Atatürk Havalimanı'na gözyaşlarıyla veda

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir