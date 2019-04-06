Lenovo dikey katlanabilen bir telefon patenti aldı

Akıllı telefon sektöründe gözler bir anda katlanabilir telefonlara çevrildi. Samsung Galaxy Fold ile başlayan katlanabilir telefonlar, Huawei Mate X ile devam etti. Xiaomi’nin de kendi katlanabilir telefonunu çok yakında tanıtacağı biliniyor.

Bütün bu haberleri ilgiyle takip ederken, Lenovo’nun dikey bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan aşağıdaki patent görüntülerine göre Lenovo’nun dikey katlanabilen kompakt bir telefon üzerinde çalıştığı görülüyor.

DİKEY KATLANIYOR

Patent görüntülerine göre oldukça dar ve uzun bir tasarıma sahip olacak telefon, dikey olarak katlandığında arkada kalan küçük bir kısım da ekran olarak kullanılabilecek. Şirket patent görüntüleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, gelecekte böyle bir telefonun üretilip üretilmeyeceği bilinmiyor.

Patent görüntülerinden yola çıkarak, LetsGoDigital tarafından tasarlanan örnek telefona aşağıdan göz atabilirsiniz.





Geçtiğimiz günlerde Samsung'un da yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Ayrıca Huawei'den yapılan açıklamaya göre gelecekte üretecekleri iki üst düzey akıllı telefondan bir tanesi katlanabilir telefon olacak. Öyle görünüyor ki akıllı telefon üreticileri tasarımlarıyla bizi şaşırtmaya devam edecek.

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