Lenovo Z6 Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çin merkezli bilişim teknoloji şirketi olan Lenovo, Z6 Lite modelini resmi olarak tanıttı. Oldukça yüksek ekran/gövde oranı ve üçlü arka kamerasıyla dikkat çeken Lenovo Z6 Lite'ın detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep beraber bir göz atalım.





LENOVO Z6 LITE ÖZELLİKLERİ

6,39 inç büyüklüğünde HDR10 destekli bir ekrana sahip Lenovo Z6 Lite, damla çentikli bir tasarım kullanarak oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinin güç verdiği telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip.

64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri sunan Lenovo Z6 Lite, 16 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü arka kamerası ile dikkat çekiyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera bulunuyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip Lenovo Z6 Lite, aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna da sahip. 15W hızlı şarj destekli 4050 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken telefonun fiyatlandırması ise şu şekilde olacak:

4 GB RAM + 64 GB depolama : 172 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama : 246 dolar

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