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Lenovo'nun üst seviye telefonu Z6 Pro, 23 Nisan'da tanıtılacak

Snapdragon 855 gibi üst düzey bir işlemciyle gelecek olan Lenovo Z6 Pro ile ilgili bilinen detayları sizler için derledik.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 15:00..
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Lenovo, oldukça üstün özelliklere dahip yeni amiral gemisi telefonu Z6 Pro'yu 23 Nisan'da Pekin'de gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak duyuracak. Oldukça ince çerçeveleri ve çentiksiz ekranıyla dikkat çeken Lenovo Z6 Pro ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri sizler için derledik.

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100 MEGAPİKSEL KAMERA

Lenovo, paylaştığı tanıtım görselinde telefonun Snapdragon 855 ile geleceğini doğrularken, görseldeki büyük kamera lensi, telefonun 100 MP'lik bir kamerayla geleceği iddialarına neden oldu. Tamamen çentiksiz ve metal gövdeli bir tasarıma sahip olan Lenovo 26 Pro, geliştirilmiş Hyper video adında özel bir kamera modunu da içerecek.

lenovo

Bir yıldır Hyper video özelliği için çalıştıklarını açıklayan Lenovo, bunun nasıl kullanılacağı hakkında ise bilgi vermekten kaçındı. 27W hızlı şarj desteği le gelecek olan telefonun 5G desteğine de sahip olabileceği konuşuluyor.

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