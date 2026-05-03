Leroy Sane, oyundan alınmasına tepki gösterdi

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı ve rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, müsabakada 10 kişi kaldı.

Maçın 63. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Günay’ı maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

SANE KENARA GELDİ

Mücadelenin 66. dakikasında Leroy Sane’nin yerine oyuna kaleci Batuhan Şen dahil oldu.

27 yaşındaki kaleci, böylece kariyerinde ilk kez Galatasaray A Takımı ile maça çıktı.

SANE'DEN TEPKİ!

Bu kırmızı kart sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aldığı karar, Sane'nin hoşuna gitmedi.

Alman futbolcu bu karara tepki gösterdi.

Leroy Sane, değişiklik tabelasında numarasını gördükten sonra oldukça şaşırdı ve "Ben mi?" dercesine bir hareket yaparak güldü.

Direkt soyunma odasına giden yıldız futbolcu, daha sonra saha kenarına geldi ve yedek kulübesindeki yerine geçti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)