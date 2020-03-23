Levent Ünsal, son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu, radyocu, seslendirme sanatçısı Levent Ünsal, Kocasinan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Ünsal'ın oğlu Alp Ünsal, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"EVİNİZDE KALIN"

"Merhaba, dünden beri sizler gibi inanamıyorum olana bitene. Canımın içi babam Levent Ünsal'ın cenazesi bugün Yenibosna Kocasinan Camii'nden öğle namazında kalkıp Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecektir. Gönül isterdi ki rutin koşullarda hep beraber acımızı paylaşalım ancak içinden geçtiğimiz salgın koşullarını da düşünerek cenazeyi çekirdek ailemizin katılımıyla kaldırma kararı aldık. Anlayış göstermenizi umuyoruz. Bu kötü günleri geride bıraktığımızda babam için, bana kalırsa onun da isteyeceği gibi sahneden bir anma ve uğurlama gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de evlerinizde kalın. Kalben yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Bugün babamı onu nasıl anmak isterseniz öyle anın, güzel günlerde hep beraber sarılarak onu anmak dileğiyle. İyi ki varsınız."