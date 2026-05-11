Lexus'tan 6 kişilik tam elektrikli amiral gemisi: TZ

Japon lüks otomobil üreticisi Lexus, elektrikli araç yelpazesinin en tepesine yerleşecek olan devasa boyuttaki yeni TZ modelini otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Beş metreden uzun gövdesiyle dikkat çeken bu amiral gemisi SUV, aerodinamik ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

Aracın dış tasarımı markanın yeni tarzı olan provokatif sadelik felsefesini yansıtarak iri hacmi zarif formlarla birleştiriyor.

Toplam altı kişilik oturma kapasitesi sunan sürüş salonu konseptli geniş iç mekanda ise ikinci sırada bağımsız koltuklar ve sürdürülebilir lüks malzemeler yer alıyor.

ÇİFT MOTORLU YÜKSEK PERFORMANS VE MENZİL

Yeni SUV modeli, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla toplamda 408 beygir güç üreterek kullanıcılarına üst düzey bir elektrikli sürüş performansı vadediyor.

Araç 95,8 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 530 kilometre menzile ulaşırken, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,4 saniyede çıkıyor.

Teknolojik donanımlar arasında 14 inçlik merkezi ekran ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan dinamik arka yönlendirme sistemi bulunuyor.

Resmi satış fiyatı henüz açıklanmayan bu görkemli modelin Avrupa yollarına çıkması 2027 yılını bulacak.