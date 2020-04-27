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Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı

Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası, 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

İHA |
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Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı

2 yıl önce Ağrı’nın Bezirhane Köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının, 3. duruşması görüldü.

Davayla ilgili Aydemir Ailesi'nin avukatı Erdoğan Tunç, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece tutukluluk denetimi şeklinde gerçekleşti. Dolayısıyla tutuklu bulunan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi." dedi.

"BU İNSANLIK SUÇU YAPANLARIN YANINA KALMAYACAK"

Yakın zamanda kendisine gelen ihbarların olduğu aktaran Tunç, "Bu ihbarları mahkemeye ilettik. Bunlardan bir tanesi, sanıklar içerisinde olaydan sonra psikolojik tedavi gören birinin olduğu yönündeydi. Mahkeme heyeti bu talebimizi, dosyaya bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti. Başka ihbarlar da var, ancak bunları şimdilik gizlilik açısından söylemiyoruz. Mahkeme heyeti bunu araştıracak. Asıl olup olmadıklarına göre dosyaya ekleyip eklemeyeceğine karar verecek. Bu insanlık suçu yapanların yanına kâr kalmayacak.” diye konuştu.

Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı

AĞRI BAROSU DURUŞMADA

Ağrı Barosu adına davayı takip eden avukat Ömer Fidan ise “Bugün virüs sebebiyle duruşmaya katılımlar kısıtlı olarak gerçekleşti. Bununla beraber sadece sanık müdafileri ve sanığın kendisi SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katılım sağlandı. Ağrı Barosu olarak da katılan olarak duruşmaya kabul edildik. Bunun haricinde kimse kabul edilmedi zaten.” şeklinde konuştu.

Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı

Leyla Aydemir davası, 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

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