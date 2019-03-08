Leyleklerin sürekli göç halinde oldukları, bilinen bir gerçek.

Gelişen teknolojiyle birlikte artık leyleklerin göç yollarını belirlemek de oldukça kolay.

Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 arasında leyleklerin göç yolları takip edildi.

18 ÜLKE, 21 BİN KM YOL

Buna göre; 1 yıl içerisinde leylekler 21 bin 623 kilometre yol katetti.

Gittikleri ülke sayısı ise 18.

Florida Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Kutsal Doğan, Twitter hesabından leyleklerin göç yollarını gösteren bir video yayınladı.

Leylek Pomona'nın göç yolu ViDEO

BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE

Buna göre; Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan leylekler, Suriye üzerinden Musul'a oradan da Sudan'da gidiyor.

Türkiye'de havada gördüğün bir leylek başka nerelere gider? Çok dolaştıklarını biliriz ama bir de böyle bakın.

Animal Tracker App'de buldum bir tane.

Adı: Pomona

Temmuz 2017-Temmuz 2018 arası yol:

21 623 km.

Gittiği ülke sayısı: 18, On sekiz!



Muhteşem bir gezegende yaşıyoruz. pic.twitter.com/1iblI8vIOI