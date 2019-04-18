LG, haziran ayında Android 9 güncellemesi alacak telefonları açıkladı

LG, geçtiğimiz sene dünya çapındaki müşterilere daha hızlı akıllı telefon işletim sistemi ve yazılım güncellemeleri sağlamayı amaçlayan bir duyuru gerçekleştirmişti. Azalan akıllı telefon satışlarını hızlı yazılım güncellemeleri ile telafi etmek isteyen şirket, bu konuda da başarısız olmuş gibi görünüyor.

Google’ın, en son işletim sistemi olan Android 9'un son sürümünü çıkarmasından bu yana yaklaşık 9 ay geçti ve birçok telefon üreticisi, söz konusu işletim sistemi güncellemelerini birçok telefon için yayınladı. Ancak LG, Android 9 Pie güncellemeleri konusunda rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı.

Güney Kore merkezli şirket LG, Android 9 Pie güncellemesini, şimdiye kadar LG G7 One ve G7 ThinQ olmak üzere sadece iki telefonu için yayınladı. Ancak şirket, bu yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla telefon için Android 9 güncellemesini yayınlayacağını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, haziran ayında Android 9 güncellemesini alacak telefonlar ise şöyle:

LG V30

LG V30S ThinQ

LG,V35 ThinQ

LG V40 ThinQ



Bu telefonlar için Android 9 Pie güncellemesi, haziran ayında ilk olarak Güney Kore'de yayınlanacak ve daha sonra diğer ülkeler için kullanıma sunulacak.

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