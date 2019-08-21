LG Innotek, iPhone 11 için kamera üretimine başladı

Apple'ın iPhone kameraları üretimi için ortaklık kurduğu LG Innotek şirketi, yeni tanıtılacak iPhone 11 serisi için kamera modülü üretimine başladığını duyurdu. Şirket, Apple'ın artan talebini karşılayabilmek için çalışan sayısını, geçtiğimiz mart ayından bu yana tam 4 kat artırdı.

LG, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Apple için ana, ön ve TrueDepth kamera modülleri üretecek. Yeni gelen raporlara göre LG Innotek, sadece bu yıl değil geçtiğimiz yıl da çalışan sayısını bir hayli artırdı. Örneğin geçtiğimiz yıl mart ayında sadece 612 çalışanı olan şirket, iPhone modellerine olan talebi karşılayabilmek için eylül ayında bu sayıyısı 3 bin 396'ya çıkardı.

LG INNOTEK, APPLE SAYESİNDE REKOR KIRDI

Geçtiğimiz yıl iPhone'lar için çalışan sayısını bir hayli artıran LG Innotek, aynı yılın üçüncü çeyreğinde kârını bir hayli artırarak rekor kırdı. Tarihinin en büyük satış rakamlarına ulaşan şirket; yaptığı satışlardan 1.91 milyar dolar, işletme faaliyetlerinden ise 107 milyon dolar kasasına koydu.

Yeni iPhone 11 serisinin fazladan bir kameraya daha sahip olacağını düşünürsek, 2019 yılı LG için daha kârlı geçebilir. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde 3 arka kamera yer alacağından, bu durum modül başına fiyatın da artacağı anlamına geliyor.

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