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LG şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti aldı

Samsung ve Huawei'nin başlattığı katlanabilir telefon yarışına Güney Koreli teknoloji devi LG de giriyor.

DHA | 12.04.2019 - 09:29..
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Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Fold ile Huawei Mate X, açıldığında tablet olarak, katlandığında ise standart bir akıllı telefon olarak kullanılabiliyor. Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da iki tarafttan katlanabilen bir telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, Samsung ve Huawei'den sonra katlanabilir ekranlı telefon yarışına katılıyor.

lg

ŞEFFAF EKRANLI KATLANABİLİR TELEFON

LG, katlanabilir telefon yarışına farklı bir açıdan katılmayı planlıyor. Şirketin ABD'de aldığı son patente bakıldığında LG'nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor.

LG'nin bu sıra dışı tasarımlı telefonu hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da bu yıl içinde böyle bir telefon üretilmesi beklenmiyor. Daha katlanabilir telefonlar tam olarak hayatımıza girmemişken LG'nin şeffaf ekranlı telefon hamlesinin tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor.

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