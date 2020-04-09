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LG, yeni akıllı telefon tasarımlarını paylaştı

LG'nin G serisinin yerini alacak yeni telefonlarının tasarımı netleşmeye başladı.

Haber Merkezi |
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LG, yeni akıllı telefon tasarımlarını paylaştı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, son zamanlarda akıllı telefon yarışını Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilere kaptırdı. Durum böyle olunca da LG'nin piyasaya sürdüğü üst seviye modeller beklenen ilgiyi görmedi.

Güney Kore'den gelen son raporlara göre LG, amiral gemisi modellerinin yer aldığı G serisini tamamen sonlandırarak, yeni bir seri üzerinde yoğunlaşacak. Şirket, yeni akıllı telefonların tasarımı hakkında ise ufak detaylar paylaştı.

LG

YENİ KIVRIMLI TASARIM

LG, yeni akıllı telefon serisinde Samsung benzeri kıvrımlı bir ön ve arka tasarımı benimseyecek. Ancak değişimin büyük bölümü, telefonların arka kısmında yer alacak.

Son zamanlarda piyasaya sürülen akıllı telefonlarda bulunan dev kamera lenslerinin aksine, daha küçük kameralar tercih eden LG, yalnızca ana kamerayı büyük olarak yerleştirecek. Bu kameraların alt tarafında ise yağmur damlalarını andıran diğer kameralar ve flaş ışığı yer alacak.

LG, bu kamera tasarımının ​​temiz ve şık bir görünüm için daha az yer kapladığını söylüyor.

lg

Şirket, her ne kadar ekrandan bahsetmese de görüntülerde herhangi bir kamera çentiği bulunmuyor. Bu da telefonlarda ekran altı kamera teknolojisinin kullanılabileceğini gösteriyor.

Yeni telefonlarda genellikle Snapdragon 765G işlemcisini kullanarak maliyeti düşürme planları yapan LG,  6.7 veya 6.9 inç ekran kullanarak büyük telefon alışkanlığından da vazgeçmeyecek.

Instagram: @eshteknoloji

LG, yeni akıllı telefon tasarımlarını paylaştı

LG, yeni akıllı telefon tasarımlarını paylaştı

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