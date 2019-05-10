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LG'nin ilk 5G destekli telefonu V50 bugün satışa çıkacak

LG'nin ilk 5G teknolojisini destekleyen telefonu V50 ThinQ, bugün itibarıyla Güney Kore'de satışa sunulacak.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 11:31..
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5G teknolojisi için altyapı çalışmaları devam ederken, birçok akıllı telefon üreticisi de bu teknolojiden yararlanmak için kendi 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. 5G destekli akıllı telefon kervanına geç de olsa katılan LG, bugün 5G'li V50 modelini Güney Kore'de satışa çıkaracak.

Özellikle ekran içeren bir kılıf takıldığında çift ekrana dönüşecek LG V50, şimdiden birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenildi.

lg v50

5G ALTYAPI SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

LG'nin ilk 5G destekli akıllı telefonu olma özelliğine sahip V50'nin, aslında geçtiğimiz ay piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak şirket, çeşitli 5G altyapı sorunları nedeniyle telefonun çıkış tarihini ertelemek zorunda kalmıştı.

ÇİFT EKRAN DENEYİMİ İÇİN EKRANLI KILIF

Son zamanlarda tanıtılan çift ekranlı katlanabilir telefonlara farklı bir bakış açısı getiren LG, V50 modeli için ekranlı bir kılıf kullanıyor. İstediğiniz zaman takıp çıkarabileceğiniz bu kılıf ile telefon ikinci bir ekrana sahip oluyor. Bu ikinci ekran ise 6.2 inç büyüklüğünde ve 2160 x1080 çözünürlüğünde OLED bir panel olacak.

LG V50

LG V50 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde ve 3120x1440 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip LG V50, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla piyasaya çıkacak telefonda 4000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

16 MP süper geniş açılı kamera, 12 MP standart kamera ve 12 MP telefoto kamera olmak üzere üç arka kameraya sahip olacak LG V50'nin ön tarafında ise 8 MP standart kamera ve 5 MP geniş açı kamera olmak üzere iki adet kamera bulunuyor.

5G desteğine sahip LG V50'nin çıkış fiyatı ise 1.027 dolar olarak açıklandı.

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