LG'nin yeni katlanabilir telefon tasarımları ortaya çıktı

Son yıllarda Çinli akıllı telefon üreticilerinin de devreye girmesiyle beklediği başarıyı yakalayamayan LG, yeni katlanabilir telefonlarla dikkatleri yeniden üzerine çekmek istiyor. Yeni ortaya çıkan patentlere göre şirket, birden fazla tasarıma sahip olan katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor.

Aslında şu ana kadar LG'nin katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu, ancak şirketin genellikle Motorola Razr gibi dikey olarak katlanabilen bir telefon üreteceği konuşuluyordu. Son patent görüntülerine baktığımızda ise LG'nin, daha başka fikirleri olduğunu görebiliyoruz.

Şimdi gelin hep birlikte LG'nin üç farklı katlanabilir telefon tasarımına yakından göz atalım.





KATLANABİLİR MODEL A





Yukarıdaki tasarım görüntülerine baktığımızda LG'nin, Samsung Galaxy Fold gibi ortadan katlanan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını görüyoruz. Ancak Galaxy Fold'un aksine oldukça ince çerçevelere sahip telefonun üzerinde, herhangi bir tuş bulunmuyor. Telefonun arka tarafında ise 3 adet kamera görüyoruz. Aynı zamanda telefonun hiçbir yerinde parmak izi okuyucusunun olmaması, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanacağı anlamına geliyor.

KATLANABİLİR MODEL B

LG'nin katlanabilir ikinci telefonu, daha çok Huawei Mate X'i andırıyor. Tamamen kesintisiz bir ekran deneyimi sunan cihazdaki kamera lensleri ise ekranın hemen sol tarafında bulunuyor.

KATLANABİLİR MODEL C

Üç patent arasında en ilginç tasarıma sahip olan telefon, Model C olarak görünüyor. Yine kesintisiz bir ekran deneyimi sunan telefonda, aynı zamanda iki dış ekran daha bulunuyor. Bu iki ekranın biri telefonun ön tarafında, diğeri ise arka tarafında kalıyor. Bu ekranların ne gibi bir avantaj sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı şu an için oldukça yeni ve Samsung'un Galaxy Fold ile elde ettiği başarısızlıktan sonra LG'nin, daha dikkatli olması gerekiyor. Bu yeni telefonların gerçekten üretilip üretilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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