LGS 2026 yasak listesi: Sınava alınmayacak eşyalar

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava saatler kala, adayların sınav günü uyması gereken kurallar yeniden gündeme geldi.

Sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin yanlarında getirebilecekleri ve getirmeleri yasak olan eşyalar net olarak belirlendi.

Elektronik cihazlardan aksesuarlara kadar birçok eşyanın sınav binasına alınmayacağı belirtilirken, adayların kıyafet seçimlerinde de kurallara uygun hareket etmeleri gerekiyor.

Peki, LGS 2026'da sınava hangi eşyalarla girilemeyecek? İşte sınav günü uygulanacak yasaklar...

LGS YASAK EŞYA LİSTESİ 2026:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı eşya ve aksesuarların sınav binasına getirilmesi yasaklandı.

Sınav salonlarına; cep telefonu, akıllı saat ve diğer tüm saat türleri, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, hesap makinesi, elektronik ve mekanik cihazlar, çanta, cüzdan, kalemlik, anahtarlık ve elektronik anahtarlar alınmayacak.

Ayrıca cetvel, pergel, açıölçer gibi araçlar ile kitap, defter, ders notu, sözlük, dergi ve gazete gibi basılı materyaller de yasaklı eşyalar arasında yer alıyor.

Öğrenciler; kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri takılarla sınava giremeyecek. Bunun yanı sıra her türlü plastik, metal ve cam eşya, yiyecek-içecek ürünleri ile kesici ve delici aletlerin de sınav binasına sokulmasına izin verilmiyor.

Doktor raporuyla kullanılması zorunlu olan sağlık cihazları ve ilaçlar ise istisna kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca adaylar, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurabilecek.