LGS günü ulaşım ücretsiz mi? 13 Haziran İETT, metro ve Marmaray tarifesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için milyonlarca öğrenci ve veli yarın sabah sınav merkezlerinin yolunu tutacak.

13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde düzenlenecek sınav öncesinde yaşanabilecek olası yoğunluğu minimize etmek ve adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşmasını sağlamak amacıyla, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

13 Haziran toplu ulaşım kimlere ücretsiz?

İBB tarafından yapılan açıklamada, LGS’ye girecek adayların sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri durumunda toplu taşıma araçlarından gün boyu ücretsiz faydalanabileceği belirtildi. Uygulama, metrobüs, metro ve diğer İETT hatlarında geçerli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki EGO Genel Müdürlüğü ise hem sınava girecek öğrencilere hem görevli öğretmenlere hem de velilere ücretsiz ulaşım sunacak.

Bu kişiler, sınav veya görev belgelerini göstermeleri şartıyla EGO otobüsleri ve raylı sistemleri ücretsiz kullanabilecek.