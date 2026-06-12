LGS'de kalem silgi dağıtılacak mı? Uçlu kalem yasak mı? 2026 LGS kuralları

LGS heyecanı yaşayan yüz binlerce öğrenci ve veli, sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlarken sınavda kullanılacak araç gereçlerle ilgili detayları da araştırıyor.

Özellikle kalem, silgi ve kalemtıraş gibi temel malzemelerin sınav salonlarında dağıtılıp dağıtılmayacağı merak konusu oldu.

Sınava kısa süre kala adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kurallar bir kez daha hatırlatıldı.

Peki, 2026 LGS'de öğrencilere kalem ve silgi verilecek mi, adayların yanında neler bulundurması gerekiyor? İşte, unutmamanız gerekenler...

LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ 2026

2026 LGS sınavında öğrencilere kalem, silgi, kalemtıraş verilmeyecek. adaylar kendi malzemeleri getirecek.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında kalemtıraş, ve leke bırakmayan yumuşak silgi ve en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bulunduracaktır.

UÇLU KALEM YASAK MI

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre optik formu zedeleyebileceği, iz bırakabileceği ve silinirken zorluk çıkartabileceği için uçlu kalem kullanımı yasaktır.