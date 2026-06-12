LGS’den bir gün önce bunları yapın, bunlardan kaçının: Uzmanlar uyardı

Bir milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği LGS, 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı nedeniyle bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.

81 ilde sınav merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı, 12 Haziran tarihi Türkiye genelinde idari tatil ilan edildi.

Sınav saatine kısa bir zaman kala uzmanlar, zihinsel hazırlığın da başarıyı doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Sınav öncesi zihni dinlendirmenin püf noktaları

İngiltere Gençlik Ruh Sağlığı Elçisi Dr. Alex George, sınavdan önce öğrencilerin kendilerini zorlamamaları gerektiğini belirterek, zihni sınav stresinden uzaklaştırmak için dışarı çıkıp egzersiz yapmanın veya koşmanın etkili olabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca sosyal destek unsuruna dikkat çeken uzman, arkadaş gruplarıyla yapılan sohbetlerin moral depoladığını ve sınav öncesi olumlu düşüncenin gücünü artırdığını söylüyor.

BBC’ye konuşan Dr. Alex George, şu yöntemi tavsiye ediyor:

Tamamen sessiz bir ortam oluşturun veya arkada hafif bir müzik açarak düşüncelerinizin akıp gitmesine izin verin.

Dikkatinizi tamamen nefesinize odaklayın; bu teknik, düşüncelerinizin uzaklaşmasını ve kendinizi daha huzurlu, sakin bir durumda bulmanızı sağlayacaktır.

Başarı için uyku ve beslenme önemli

Sınav performansını doğrudan etkileyen uyku düzeni için uzmanlar, gece boyunca ders çalışılmaması gerektiğini belirtiyor.

Aç karnına uyumayın, vücudun enerjiye ihtiyacı var. Yatmadan önce ılık süt veya bitki çayları yatıştırıcı bir etki sağlar.

Ayrıca uyumadan bir saat önce tüketilen karbonhidrat ağırlıklı hafif bir atıştırmalık, uykuyu kolaylaştıran amino asitlerin beyne ulaşmasına yardımcı olur.

Yatmadan en az 30 dakika önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını bırakın. Zorunlu hallerde cihazların gece modunu açın.

Telefonu yatak odasına almamak için klasik bir çalar saat veya kademeli ışıkla uyandıran cihazları tercih edin. Böylece gece uyanırsanız internete girme riskini ortadan kaldırırsınız.