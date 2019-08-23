Liam Hemsworth Miley Cyrus'a boşanma davası açtı

Avustralyalı aktör Liam Hemsworth, ‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gerekçesiyle, Miley Cyrus’tan boşanmak için Los Angeles mahkemesine dava açtı.
29 yaşındaki aktörün avukatlığını, Hollywood ünlülerinin boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wesser üstlendi.
KADIN KADINA ROMANTİK TATİL
Boşanma haberinin çıkmasından bir gün önce Miley Cyrus, İtalya’da birlikte tatil yaptığı blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti.
Cyrus’un İtalya’da çekilen fotoğraflarının basına yansımasından sonra Liam Hemsworth’un psikolojik yıkım yaşadığı öne sürüldü.