Liam Hemsworth Miley Cyrus'a boşanma davası açtı

Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı

1 Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı 2 ülke Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilen ABD'yi, silah yarışı içine girmekle suçladı.

2 Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor Esad’ın birlikleri Han Şeyhun’u da geri aldı 1.5 milyon insan Türkiye sınırına yığılabilir.

3 Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti Bir işaret dili tercümanı dünyanın en hızlı rapçisinin şarkısını aynı hızda çevirerek sosyal medyada viral oldu.

4 Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına operasyon Ellerindeki tarihi eserleri, alıcı gibi davranan jandarma görevlilerine satmak isteyen 3 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

5 Avcılar'da öğrenci evinde yangın paniği Üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bazı öğrenciler dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu Gece saatlerinde denize giren iki kişiden biri kayboldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.