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Liam Hemsworth Miley Cyrus'a boşanma davası açtı

Dünyaca ünlü yakışıklı aktör Liam Hemsworth, ayrılık haberlerinden 11 gün sonra yedi aylık eşi Miley Cyrus'tan boşanmak istiyor.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 07:13..
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Avustralyalı aktör Liam Hemsworth‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gerekçesiyle, Miley Cyrus’tan boşanmak için Los Angeles mahkemesine dava açtı.

29 yaşındaki aktörün avukatlığını, Hollywood ünlülerinin boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wesser üstlendi.

KADIN KADINA ROMANTİK TATİL

Boşanma haberinin çıkmasından bir gün önce Miley Cyrus, İtalya’da birlikte tatil yaptığı blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti.

Cyrus’un İtalya’da çekilen fotoğraflarının basına yansımasından sonra Liam Hemsworth’un psikolojik yıkım yaşadığı öne sürüldü.

Liam Hemsworth Miley Cyrus'a boşanma davası açtı

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