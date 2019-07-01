Libya Ordusu: Türk İHA’sını düşürdük

Libya’da resmi hükümete karşı ayaklanan General Halife Hafter, Türkiye’yi tehdit etmişti. Libya Milli Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, Türkiye’ye ait tüm uçuşların ve gemilerin yasaklanarak vurulacağını duyurmuştu.

"TÜRK İHA'SI BOMBALANDI"

Libya Milli Ordusu, Türiye’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu iddia etti. Yapılan açıklamada, “Libya Milli Ordusu güçleri, Trablus’taki havalimanında bir Türk İHA’sını hedef aldı. Türk İHA’sı bombalandı ve imha edildi” denildi.

Maitika Havalimanı yetkilileri, havalimanının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Libya Milli Ordusu güçleri Nisan ayında resmen tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetine savaş açtı. Ancak Türkiye’nin destekleriyle isyancı milisler defalarca geri püskürtüldü. Birleşmiş Milletler, çıkan çatışmalarda bugüne kadar 650’den fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.