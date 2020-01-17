Libya zirvesinde Yunanistan’ın yokluğu Almanların dilinde

Alman Başbakan Angela Merkel öncülüğünde Berlin’de toplanacak olan Libya ateşkes görüşmeleri, 19 Ocak’ta gerçekleşecek.

Zirveye, bölgedeki gerginlik üzerine görüş bildirecek olan 11 ülke katılım sağlayacak.

Özellikle Türkiye, bölgedeki güçlü varlığı ve ateşkes sürecinde yürüttüğü etkin politikalarla, Libya zirvesinin baş davetlileri arasındaki yerini aldı.

YUNANİSTAN DAVET EDİLMEDİ

Türkiye haricinde ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir görüşmelere katılım sağlayacak. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin de yer alacağı zirveye davet edilmeyen ülke ise Yunanistan.

Almanya’dan davet alamayan ülkede, siyasi kanatlar birbirlerini diplamatik başarısızla suçlarken Yunan basını da konuyu gündeminden indirmiyor.

"MERKEL'E BASKI KURULDU" İDDİASI

Yunanistan’ın siyasi arenadaki görünmezliği, Avrupa basınında yoğun bir şekilde görüşülürken bir iddia da Alman Bild’den geldi.

Bild, Yunanistan’ın zirveye davet edilmemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel üzerinde kurduğu baskıya yordu.

"ERDOĞAN İSTEMEDİ, YUNANİSTAN LİSTEDEN ÇIKARILDI"

Alman gazete, içeriden gelen kaynaklara dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman Başbakan’a, Yunanistan’la Türkiye arasında devam eden gerginlikler nedeniyle ülkeyi davet etmemesi konusunda ısrar etti.

İddiaya göre Merkel ise, Erdoğan’ın isteği sonucu Yunanistan’a resmi bir davet gerçekleştirmedi.