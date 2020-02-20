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Libya'da 25 Hafter milisi öldürüldü

Libya'da UMH güçlerinin düzenlediği operasyonda, darbeci Hafter'e bağlı 25 milis öldürüldü.

AA | 20.02.2020 - 17:35..
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçlerin, darbeci general Hafter'e karşı mücadelesi sürüyor.

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Hafter güçlerinin bu sabah başkent Trablus yakınlarındaki Hallatat bölgesine düzenlediği saldırı sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda,  en az 25 silahlı milisin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Libya'da 25 Hafter milisi öldürüldü

HAFTER MİLİSLERİ ESİR ALINDI

Hafter milislerinin UHM askeri güçlerinin bulunduğu karargaha top atışı düzenlediğini aktaran Mecei, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve silahlı milislerden bazılarının esir alındığını kaydetti. Mecei, esir alınan milislerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Libya'da 25 Hafter milisi öldürüldü

HAFTER, SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Hafter güçlerinin önceki gün Trablus Limanı'na düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 sivil ise yaralanmıştı. UMH, saldırının ardından Hafter ile Cenevre'de yapılacak 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmeleri de askıya aldığını duyurmuştu.

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