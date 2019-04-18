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Libya'da çatışmanın bilançosu ağırlaşıyor: 205 ölü

Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 205 kişi yaşamını yitirirken, 913 kişi de yaralandı.

AA | 18.04.2019 - 12:20..
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Libya Misyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; General Halife Hafter'in, 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 205 kişinin öldüğü, 913 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, Trablus'un önceki gün, 2014'ten beri yaşanan "en kötü çatışmalara" sahne olduğu belirtildi.

18 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

DSÖ'nün açıklamasında ayrıca, çatışmalar nedeniyle 18 binden fazla kişinin yerinden olduğu kaydedildi. DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, salı günü, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda en az 174 kişinin öldüğünü, 756 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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