taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62325
Euro
6.3351
Altın
1291.88
Borsa
94441.1
Gram Altın
233.554

Libya'da General Hafter'e karşı seferberlik ilanı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etti.

AA | 04.04.2019 - 02:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

UMH Başkanlık Konseyi ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, ordu ve polis güçlerinden; terörist veya suç örgütlerine, yasa dışı gruplara, paralı askerler veya herhangi Libya kentinin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı teyakkuzda olmalarını ve onlara karşı koymalarını istedi.

 

Başkomutan sıfatıyla seferberlik ilan eden Serrac'ın açıklamada şu ifadeleri yer aldı:

"Geçmişte yapay krizlere karşı soğukkanlılığımızı koruduk. Ancak, üstesinden geldiğimizi düşündüğümüz bu düşmanca yaklaşımı benimsemedeki ısrar karşısında talimatlar verdik ve seferberlik durumu ilan ettik."

General Hafter'in, "terör gruplarının kalıntılarını temizleme" iddiasıyla birliklerine, ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesini üzüntüyle izlediklerini kaydeden Serrac, "Libya krizine askeri çözüm yoktur. Savaş, ülkeye yıkım ve halka sıkıntıdan başka bir şey getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da General Hafter'e karşı seferberlik ilanı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, bu akşam birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

Libya'da General Hafter'e karşı seferberlik ilanı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

57
Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

66
Obrador'dan Trump'a: Sınırı kapatmanız kimseye yaramaz

Obrador'dan Trump'a: Sınırı kapatmanız kimseye yaramaz

1
Yaralı ve hasta onlarca hayvana evini yuva yaptı

Yaralı ve hasta onlarca hayvana evini yuva yaptı

5
Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

1
Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

0
Hemzemin geçitte duran otomobile tren çarptı

Hemzemin geçitte duran otomobile tren çarptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir