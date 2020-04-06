Libya'da Hafter güçleri hastaneyi vurdu

Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'taki El-Hadra Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

KORONA HASTALARI TEDAVİ EDİLİYORDU

El-Hadra Hastanesi'nin koronavirüse yakalananların tedavisi için kullanıldığı belirtildi. Saldırı sonucu hastanede elektrik kesintisi yaşandığı ve tedavi edilenlerin tahliyesine başlandığı duyuruldu.

Hafter güçleri hastaneyi vurdu

DÜZENENLENEN SALDIRI KINANDI

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü hastalarının bulunduğu hastaneye yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür suçların bir daha tekrarlanmaması için Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) müdahale çağrısında bulundu.