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Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Trablus saldırısıyla hezimet yaşayan ABD destekli darbeci Halife Hafter grubu, Türkiye'yi tehdit eden bir mesaj yayınladı.

REUTERS | 29.06.2019 - 01:50..
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General Hafter'e bağlı militanların sözcüsü Ahmet el Mismari, Trablus saldırısının süreceğini belirtirken, Türkiye ve Katar'ın hükümet güçlerine yönelik destek verdiğini iddia ederek, Libya topraklarının Türk ordusu tarafından işgal edildiğini öne sürdü.

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

"TÜRK GEMİLERİ VE UÇAKLARI DÜŞMAN GÖRÜLECEK"

Reuters'in haberine göre sözcü, Türk hedeflerin düşman olarak tanımlandığını söyledi. Hükümet güçlerine İHA'larla destek verdiğini iddia eden ABD destekli darbeci grubun sözcüsü, Libya karasularında bulunan Türk gemilerine ateş açılması emrini verdiğini belirterek, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ekledi.

"TÜRK VATANDAŞLARI DA TUTUKLANACAK"

Sözcü ayrıca, ülkedeki Türk vatandaşlarının ise tutuklanacağını söyledi.

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