Libya'da intihar saldırısı: 5 ölü

Libya’nın Bingazi şehrinde, kronik bir hastalık sebebiyle iki gün önce yaşamını yitiren Tümgeneral Khalifa al-Mismari’nin, Hawari Mezarlığı'nda cenaze merasimi yapıldı.
5 ÖLÜ, 3 YARALI
Cenaze merasimi esnasında, bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi. Libya Ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını, yaralananlar arasında Tümgeneral Mismari’nin bir oğlunun da olduğunu kaydetti.
9 ASKERİ ARAÇ TAHRİP OLDU
Bomba yüklü aracın patlamasıyla 9 askeri aracın tahrip olduğu belirtildi. Özel Kuvvetler Komutanı Nis Boukhamada’nın, saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.