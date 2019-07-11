taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3941
Altın
1413.99
Borsa
99356.84
Gram Altın
257.865

Libya'da intihar saldırısı: 5 ölü

Tümgeneral Khalifa al-Mismari’nin cenaze töreni sırasında, bomba yüklü bir araç infilak etti. Olay sonrası 5 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

İHA | 11.07.2019 - 16:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Libya’nın Bingazi şehrinde, kronik bir hastalık sebebiyle iki gün önce yaşamını yitiren Tümgeneral Khalifa al-Mismari’nin, Hawari Mezarlığı'nda cenaze merasimi yapıldı.

5 ÖLÜ, 3 YARALI

Cenaze merasimi esnasında, bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi. Libya Ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını, yaralananlar arasında Tümgeneral Mismari’nin bir oğlunun da olduğunu kaydetti.

Libya'da intihar saldırısı: 5 ölü

9 ASKERİ ARAÇ TAHRİP OLDU

Bomba yüklü aracın patlamasıyla 9 askeri aracın tahrip olduğu belirtildi. Özel Kuvvetler Komutanı Nis Boukhamada’nın, saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

361
İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

156
Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

91
Suriyeli kadını ve çocuğunu öldürenlerin cezası onaylandı

Suriyeli kadını ve çocuğunu öldürenlerin cezası onaylandı

318
Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım

Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım

64
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti yorumu

617
Beyoğlu'nda bir taksici turisti darbetti

Beyoğlu'nda bir taksici turisti darbetti

314
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir