Libya'da intihar saldırısı: 5 ölü

1 Rujlar sizinle ilgili çok şey söylüyor Yaptığınız makyaj kendinizi ifade eder. Bu haber biraz garip gelebilir ancak kullandığınız makyaj ürünlerin renkleri kim olduğunuz hakkında çok şey söylüyor.

2 Samsung Galaxy Note 10'un fotoğrafları sızdırıldı Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Note 10 serisinin yeni fotoğrafları internette yayınlandı.

3 Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi Kaçak elektrik kontrolü için bölgeye giden ekipler, saldırıya uğrayınca polisler devreye girdi.

4 Ayvalık hortumun yaralarını sarıyor Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağışla başlayan hortum, nedeniyle sahil kesimindeki birçok yapı hasar gördü.

5 21 yaşındaki Kaşmen adının anlamını öğrenmek istiyor Karaman'da yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi olduğunu belirterek, babasının bu ismi neden verdiğini söylemediğini ifade etti.

6 Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 52 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı ele geçirildi.