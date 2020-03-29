Libya'da milis güçleriyle maskeli çatışma

Libya’da, Hafter milisleri ile çatışmalar sürüyor.

Özellikle başkent Trablus’un güneyinde mevzilenen milisler; hastane, okul ve diğer sivil yerleşim yerlerini gün aşırı vuruyor.

Kentte, bu saldırılardan dolayı neredeyse her gün sivil kayıplar veriliyor.

MASKELİ ÇATIŞMA

Uluslararası toplum koronavirüsle mücadele ederken, aylardır cephe hatlarına yığınak yağan milis güçlerine karşılık seçilen maskeli korunma yöntemi dikkat çekiyor.

HEM ÇATIŞMA HEM KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, ülkede koronavirüs vakası görülmeden sınır kapılarını kapatmak ve okulları tatil etmek gibi önleyici tedbirler aldı ancak koronavirüs vakalarının çıkmasına engel olamadı.